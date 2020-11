B3: lucro líquido recorrente no trimestre vai a R$ 1,14 bi, alta de 34,4%

Com um forte volume de negociação dos ativos, a B3 viu seu lucro líquido recorrente subir 34,4% no terceiro trimestre do ano, para R$ 1,14 bilhão. Em relação ao visto no trimestre imediatamente anterior, o aumento foi de 13%.

"Desde o começo do ano, a base de investidores de varejo cresceu 84% e atingiu 3,1 milhões de contas em setembro, crescimento expressivo que contribuiu com a manutenção dos elevados volumes negociados nas nossas plataformas, continuando com a tendência observada no primeiro semestre de 2020", segundo a mensagem da administração, no documento que acompanha o demonstrativo financeiro da bolsa.

O lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) recorrente chegou em R$ 1,666 bilhão, aumento de 50,1% na relação anual e de 17,4% na trimestral.

A receita líquida foi a R$ 2,535 bilhões, expansão de 49,6% ante o observado no mesmo trimestre de 2019 e de 19,9% em comparação com o visto no segundo trimestre do ano.

"A manutenção dos altos volumes negociados em nossas plataformas contribuiu com um sólido desempenho financeiro e geração de caixa robusta durante o terceiro trimestre", ainda de acordo com a mensagem da administração.