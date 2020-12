Auxílio emergencial movimentou R$ 2,91 bilhões na economia de MS

Auxilio emergencial - (Foto: Marcelo Camargo/ Agência Brasil)

O auxílio pago pelo governo federal movimentou em 2020 o montante de R$ 2,91 bilhões na economia do Estado, ao todo foram 859,9 mil pessoas beneficiadas com o recurso. Os dados foram divulgados ontem (30) e levantados pela Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico (Semagro).

O recurso foi criado em abril e teve seu final anunciado pelo atual ministro da economia Paulo Guedes com o encerramento em dezembro de 2020. Em Mato Grosso do Sul, o auxílio pagou em média R$ 581,68 milhões por mês. Ao total foram cinco parcelas de R$ 600, e mais quatro parcelas de R$ 300 aos pertencentes do programa Bolsa Família.

Para o Secretário-adjunto da Semagro, Ricardo Senna, os números dão a dimensão do impacto econômico do auxílio financeiro em 2020. "O impacto econômico e social do fim do auxílio será consideravelmente negativo, deixando de estimular a economia. Será necessário a adoção de novas medidas de estímulo à geração de emprego e renda", afirma.

Ainda de acordo com o relatório divulgado, os acordos trabalhistas com suspensão ou redução de contrato de trabalho entre empregadores e funcionários no estado, receberam grande adesão do grupo de 30 a 39 anos, totalizando 32.813 pessoas na faixa. De todas as idades, 56,32% foram público feminino.

Em Mato Grosso do Sul, 11 mil empresas optaram por fazer acordos trabalhistas, que impactaram a vida de 66,5 mil pessoas e somaram 113,4 mil acordos. A maioria, ou 51,9 mil contratos foram suspensos por período determinado, outros 21,4 mil tiveram redução de 70% do salário e jornada de trabalho.