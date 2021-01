Aumento da pandemia nos EUA deve desacelerar expansão, avalia Fed em ata

Federal Reserve (Fed) - (Foto: Agência Brasil)

Os dirigentes do Federal Reserve (Fed) avaliam que, com o agravamento da pandemia de covid-19 em todo os Estados Unidos, a expansão da economia deve desacelerar ainda mais nos próximos meses. No entanto, as notícias positivas sobre vacinas foram consideradas favoráveis para as perspectivas econômicas de médio prazo.

As visões constam na ata da última reunião de política monetária do Fed, divulgada nesta quarta-feira, 6.

Os dirigentes avaliam que as notícias positivas sobre o desenvolvimento de vacinas podem fortalecer ainda mais as perspectivas de médio prazo para os gastos das famílias.

No entanto, os participantes viram maiores desafios para a economia nos próximos meses, com o aumento contínuo de casos da covid-19 e as medidas de distanciamento social e redução de gastos, especialmente em serviços que requerem contato pessoal. Índices de mobilidade e individual e dados sobre reservas de restaurantes foram citados por alguns membros do comitê como evidências dos efeitos recentes do vírus.