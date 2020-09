Atividades presenciais no INSS serão retomadas no dia 14

Atividades presenciais nas agências do INSS vão ser retomadas na próxima segunda-feira, dia 14 - (Foto: Agência Brasil)

O secretário especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, Bruno Bianco Leal, confirmou nesta sexta-feira, 11, durante coletiva de imprensa virtual, que as atividades presenciais nas agências do INSS vão ser retomadas na próxima segunda-feira, dia 14. Segundo ele, esta retomada será gradual.

"Sabemos a importância dos serviços do INSS, assim como a importância da perícia médica previdenciária", comentou Bianco. "Ontem, tivemos algumas visitas a agências do INSS e também a locais dentro do instituto onde serão realizadas perícias médicas. Tudo está sendo tratado com maior respeito, transparência e responsabilidade possível."

A coletiva de Bianco, originalmente marcada para as 14 horas, foi iniciada perto das 16h20. No entanto, ela foi interrompida em função de problemas técnicos.