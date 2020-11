Atividade no Nordeste sobe 2,8% no trimestre até agosto, revela BC

A atividade econômica da região Nordeste avançou 2,8% no trimestre encerrado em agosto, ante o trimestre finalizado em maio, quando havia registrado queda de 7,1%. A informação é do Boletim Regional do Banco Central, divulgado nesta sexta-feira, 13.

Segundo o BC, apesar de ter recuperado parte da queda do trimestre anterior, o ritmo da atividade da região está aquém do assinalado nas demais regiões. "Em contexto de aumento de mobilidade e reabertura de atividades econômicas, a recomposição da renda decorrente do auxílio emergencial e a expansão do crédito contribuíram para a retomada do comércio, indústria e, em menor escala, dos serviços. Há sinais de melhora no mercado de trabalho, especialmente nos segmentos mais afetados pelo distanciamento social", completa.

O boletim destaca a heterogeneidade dos Estados da região, com alta 8,3% no Ceará, de 6,3% em Pernambuco, e retração de 1,1% da Bahia.

"É possível que diferentes estágios da pandemia - os primeiros foram atingidos mais cedo e estariam em estágio mais avançado de normalização gradual do funcionamento das atividades - influenciem os resultados", explica o texto.

O BC destaca que indicadores mais tempestivos, como os de licenciamento de veículos, expectativas, vendas com cartão de débito e consumo de energia sugerem continuidade do crescimento. "Nesse sentido, a evolução de dados mais tempestivos e de frequência diária ou semanal - como os de expectativas, licenciamento de veículos e vendas com cartão de débito - já evidenciam reflexos adversos no curto prazo."