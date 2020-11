Atividade no Centro-Oeste sobe 0,5% no trimestre até agosto, diz BC

A atividade econômica da Região Centro-Oeste avançou 0,5% no trimestre encerrado em agosto, ante o trimestre finalizado em maio, quando houve queda de 3,5%. A informação é do Boletim Regional do Banco Central (BC), divulgado nesta sexta-feira, 13.

No documento, o BC destacou que as especificidades da economia do Centro-Oeste contribuíram para arrefecer os impactos da pandemia no nível de atividade da região. "A vocação agrícola local e a produção recorde de grãos impulsionaram as indústrias de processamento de alimentos e os serviços de logística", explicou.

De acordo com a autoridade monetária, no trimestre encerrado em agosto, houve resultados positivos na agricultura e na indústria de transformação, setores que "mantiveram o nível de atividade durante o período mais crítico de restrição de circulação e funcionamento das empresas", e a recuperação do comércio.

"Indicadores mais recentes sugerem continuidade da recuperação da atividade na região", completa o documento.