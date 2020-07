Atividade na indústria paulista registra aumento de horas trabalhadas

Mesmo assim, o levantamento indica que as altas nos meses de maio e junho ainda não compensaram as perdas ocorridas em março e abril - (Foto: Agência Brasil)

A indústria paulista de transformação registrou aumento de 4,3% nas horas trabalhadas na produção, na comparação com o mês anterior. O nível de utilização da capacidade instalada atingiu 69%, crescendo 1 ponto percentual (p.p.) frente a maio, de acordo com levantamento de conjuntura divulgado pela Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp) e pelo Centro das Indústrias do Estado de São Paulo (Ciesp).

Segundo os dados divulgados ontem (30), os salários reais também apresentaram crescimento de 2,4% em junho. De acordo com as entidades, em junho a indústria paulista de transformação manteve o processo de recuperação iniciado em maio e a velocidade da recuperação da atividade industrial segue firme. Mesmo assim, o levantamento indica que as altas nos meses de maio e junho ainda não compensaram as perdas ocorridas em março e abril.

Entre março e junho todos os indicadores apresentam queda, sendo de -19,2% nas horas trabalhadas na produção; -10,3% nas vendas reais; -9,2% nos salários reais médios; e -6,7 pontos percentuais no nível da capacidade instalada.

A pesquisa Sensor fechou o mês de julho com 49,5 pontos, resultado maior do que o do mês anterior, que foi de 47 pontos. Números abaixo dos 50 pontos sinalizam piora da atividade industrial paulista para o mês corrente.

De acordo com a Fiesp e o Ciesp, mesmo abaixo dos 50 pontos, o indicador mostra uma significativa evolução já que em abril a pontuação foi de 34,5. De acordo com os dados, o indicador de vendas saltou de 49,9 pontos em junho para 57,0 pontos em julho. Já o item mercado, apesar do recuo de 2,8 pontos, apresentou resultado positivo no mês de julho com 53,2 pontos, o que indica condições de mercado favoráveis em julho.

Os níveis dos estoques passaram de 47 pontos para 47,7 em julho. O indicador emprego caiu de 51,3 pontos em junho para 50,1 pontos para julho. O item investimentos fechou em 39,5 pontos.