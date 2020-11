Atividade do mercado monetário se manteve comparativamente resiliente, diz BCE

Banco Central Europeu (BCE) - (Foto: Daniel Roland/AFP)

Isabel Schnabel, membro do conselho executivo do Banco Central Europeu (BCE), destacou, em conferência da própria instituição, que a atividade no mercado monetário se manteve comparativamente resiliente durante a crise da covid-19.

"A resposta de política decisiva do Eurosistema evitou que as tensões localizadas se transformassem numa crise de liquidez mais ampla, garantindo assim a transmissão harmoniosa da nossa política monetária", afirmou ela.

A dirigente não fez comentários sobre as perspectivas para política monetária do bloco.