Atividade da indústria paulista sobe 11,3% em julho ante junho, diz Fiesp

A atividade da indústria paulista, medida em horas trabalhadas na produção, cresceu 11,3% em julho ante julho, na série com ajuste sazonal, segundo levantamento de conjuntura da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp).

Considerando as horas médias trabalhadas na produção, o crescimento foi de 10,53%. No mesmo período, também houve alta de 16,8% nas vendas reais da indústria e de 4,1% nos salários reais médios. Considerando o acumulado de 2020, sem ajuste sazonal, a indústria tem queda de 6,3% no seu volume de vendas reais, de acordo com a Fiesp.

Em julho ante junho, o nível de utilização da capacidade instalada da indústria paulista (Nuci) subiu 4,9 pontos porcentuais, para 73,9%, maior nível desde março de 2020 (74,7%).

Mesmo assim, o resultado ainda abaixo da média histórica para o mês, de 80,4%.