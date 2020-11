Atingindo 25 cidades de MS, "Torra Estoque" começa nesta segunda-feira

A Torra Estoque MS é considerada a maior liquidação conjunta e articulada do Estado - (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

Considerada a maior liquidação do Estado, o “Torra Estoque MS” começa a partir de segunda-feira (23), com uma semana de descontos em produtos e serviços até o dia 28 deste mês.

A Torra Estoque MS é considerada a maior liquidação conjunta e articulada do Estado, com o convite à três mil empresas e adesão de 25 municípios sul-mato-grossenses. Além de garantir descontos especiais para a população, a ação apoia os pequenos negócios, seja zerando os estoques parados ou possibilitando a renovação das mercadorias para as datas comemorativas de fim de ano.

As lojas participantes e os descontos, que serão definidos por cada comerciante, estarão disponíveis na plataforma Pede por Perto. O site lista os pequenos negócios dos municípios brasileiros, e foi criado durante a pandemia para estimular a presença digital das micro e pequenas empresas de forma simples, fácil e gratuita. O Sebrae/MS, a Federação das Associações Empresariais de Mato Grosso do Sul (FAEMS) e as Associações Comerciais são as organizadoras do evento.