Arrecadação em janeiro soma R$ 180,221 bilhões, diz Receita

A arrecadação de impostos e contribuições federais somou R$ 180,221 bilhões em janeiro, um recuo real (já descontada a inflação) de 1,5% na comparação com o mesmo mês de 2020. Em relação a dezembro do ano passado, houve aumento real de 13,02%.

O valor arrecadado foi o segundo maior para meses de janeiro da série, que tem início em 2008, ficando atrás apenas do primeiro mês de 2020, quando foi R$ 182,969 bilhões, em valores corrigidos.

O resultado de janeiro de 2021 veio dentro do intervalo de expectativas de 19 instituições ouvidas pelo Projeções Broadcast, que ia de R$ 166,528 bilhões a R$ 190 bilhões, com mediana de R$ 175 bilhões.

Desonerações

As desonerações concedidas pelo governo resultaram em uma renúncia fiscal de R$ 7,910 bilhões em janeiro deste ano, valor maior do que em igual período do ano passado, quando ficou em R$ 6,703 bilhões.

A principal renúncia foi relacionada ao Simples e ao programa Microempreendedor individual, de R$ 1,301 bilhão.

A desoneração da folha de pagamentos custou aos cofres federais R$ 422 milhões em janeiro.