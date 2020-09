ArcelorMittal Tubarão religará terceiro alto-forno a partir de outubro - (Foto: Arquivo/Efe)

A ArcelorMittal Tubarão informou nesta terça-feira, 22, que fará o religamento do seu terceiro alto-forno, parado desde abril deste ano por conta do cenário econômico desfavorável. A volta do equipamento, no momento em fase de limpeza e pequenas manutenções necessárias para retomar sua operação, deverá ocorrer a partir da segunda semana de outubro, informa.

Em nota, a empresa explica que o religamento é uma decisão estratégica diante da aparente tendência de recuperação pela qual o setor vem passando. "Embora ainda seja cedo para avaliar os próximos cenários, incluindo se haverá retomada e se ela será sustentável, a empresa quer estar preparada para uma maior e mais rápida flexibilização operacional, caso o mercado continue respondendo positivamente", diz.

Com a volta da operação do equipamento, que tem capacidade nominal de 2,8 milhões de toneladas por ano, a ArcelorMittal Tubarão seguirá operando seus três altos-fornos com suas capacidades reduzidas, visando atender os clientes que começam a retomar gradualmente o consumo, e para garantir a otimização operacional da unidade.