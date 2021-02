Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) - (Foto: Estadão)

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) prorrogou o prazo da consulta pública que trata do aperfeiçoamento nas normas do sistema de transmissão. A intenção é receber informações para consolidação das regras que estabelecem a classificação das instalações, as condições de acesso e conexão ao sistema.

O novo prazo para envio de contribuições vai até o dia 17 de fevereiro.