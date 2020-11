Aneel envia ofício e cobra explicações do ONS, CEA e LMTE sobre novo apagão no AP

Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) - (Foto: DIV)

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) enviou ofícios ao Operador Nacional do Sistema (ONS), à Companhia de Eletricidade do Amapá (CEA) e à concessionária Linhas de Macapá Transmissora de Energia (LMTE) cobrando explicações sobre o apagão no Amapá ocorrido na terça-feira, 17.

"A agência monitora passo a passo a situação do Amapá e apura as responsabilidades sobre os problemas no fornecimento de energia no Estado, incluindo a interrupção de energia ocorrida ontem. Nos documentos, a Aneel cobra ainda ações para que tais ocorrências não se repitam", informou o órgão regulador.