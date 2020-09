Aneel adia reajuste de 21 permissionárias e prorroga tarifas vigentes - ( Foto: Estadão )

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) decidiu nesta terça-feira (29) prorrogar as tarifas vigentes de 21 permissionárias de distribuição de energia com aniversário em setembro, até que o reajuste tarifário anual possa ser deliberado pela agência. A previsão é de que isso ocorra na próxima semana, com efeitos retroativos a 30 de setembro, conforme previsto no contrato dessas permissionárias.

A decisão teve de ser adiada em razão da necessidade de refinamento de cálculos pela Superintendência de Gestão Tarifária (SGT) da Aneel, que enfrentou instabilidade no sistema e pediu por mais tempo para finalizar os números. "A SGT está trabalhando, mas nos informou que, por instabilidade do próprio sistema, ela precisaria refinar o cálculo ao longo da semana", disse o relator Christiano Vieira da Silva.

Segundo o diretor-geral da Aneel, André Pepitone, os cálculos vão permitir que o universo de consumidores cooperados também seja beneficiado com os efeitos da conta-covid. "Não há sentido nenhum excluir esse universo de consumidores, e considerando a prudência com os números, vamos aguardar até a próxima terça-feira, para que fazer com que todos os consumidores se beneficiem dos efeitos da conta-covid", disse.