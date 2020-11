Ampliação de Fábrica em Três Lagoas vai gerar mais de 700 novos empregos

O investimento na ampliação será de mais de R$ 115 milhões - (Foto: Divulgação/Governo do Estado)

Mais de 700 novos empregos serão gerados em Três Lagoas com a ampliação de produção da fábrica da Amcor. Para o governador Reinaldo Azambuja e o secretário Jaime Verruck, da Semagro, que receberam juntos a confirmação por parte da direção da empresa, a ação é resultado da política industrial adotada pelo Governo do Estado.

Presente em todos os continentes, a Amcor é líder global no desenvolvimento e produção de embalagens para alimentos, bebidas, produtos farmacêuticos, médicos, cuidados domésticos e pessoais e outros produtos. O investimento na ampliação será de mais de R$ 115 milhões.

Mato Grosso do Sul é hoje o 6º mais competitivo do Brasil, de acordo com o Centro de Liderança Pública (CLP), e o 3º que mais realizou investimentos entre os anos de 2015 e 2019, conforme levantamento do Valor Econômico.