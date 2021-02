Ambev convoca 20 mil ambulantes para conceder auxílio de até R$ 255

A Ambev divulgou há pouco, que além de ajudar 2,8 mil catadores de recicláveis, que também está convocando 20 mil ambulantes pela plataforma Ajude Um Ambulante para conceder um auxílio de até R$ 255 para cada um deles neste Carnaval.

"Os ambulantes sempre estiveram com a gente e com os nossos consumidores nos Carnavais e esse ano não podia ser diferente. Estamos muito felizes de poder ajudar quem sempre fez parte do nosso ecossistema", comenta Jean Jereissati, CEO da Ambev, no comunicado.