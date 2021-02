Alemanha: PMI composto recua a 50,8 em janeiro e o de serviços cai a 46,7

ECONOMIA Zona do euro: taxa anual do CPI acelera a 0,9% em janeiro e supera expectativas

ECONOMIA Zona do euro: PPI sobe 0,8% em dezembro ante novembro

LEGISLATIVO ESTADUAL Deputados devem analisar três projetos de lei e ofício do TJMS

ECONOMIA Lácteos: produtores querem reverter decisão do governo de SP que elevou ICMS

ESPORTE Número 1 do mundo, Barty sofre para avançar às quartas; Serena ganha fácil

REALITY 'BBB21': Kerline é a 1ª eliminada em 2021 e sai do 'Big Brother'

Enquete

Você é a favor do cancelamento do ponto facultativo no Carnaval?

Sim Não Votar Resultados