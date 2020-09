Além de trazer os principais estabelecimentos, site vai reduzir aglomeração nas ruas da Capital

É o varejoms.com.br - (Foto: Reprodução)

Como forma de evitar as aglomerações nas ruas de Campo Grande, a Câmara de Dirigentes Lojistas de Campo Grande (CDL/CG) trouxe paraa Semana Brasil um site de classificados, com os melhores descontos e oportunidades para consumidores e lojistas. É o varejoms.com.br.

Além de ter acesso aos descontos e encontrar produtos e serviços, o site oferece segurança em tempos de pandemia. “O consumidor encontra no site produtos, serviços e oportunidade. Tudo isso facilitando suas compras, pois ele consulta o varejoms.com.br, escolhe o que precisa e se dirige à loja, evitando aglomerações, ou longo tempo de permanência fora de casa”, explica o presidente da entidade, Adelaido Vila.

Adelaido Vila lembrou que o varejoms.com.br é nos moldes das antigas listas telefônicas. “Os mais jovens não viveram isso, mas nas listas telefônicas tinhas a relação de prestadores de serviços, além de cupons de descontos, exatamente como estamos trazendo no site. Facilita muito a vida do consumidor. E, também faz com que o prestador de serviço e o lojistas se encontrem com o consumidor e vice e versa. Eles estão numa vitrine virtual e o consumidores pode encontra-los com maior facilidade”, finaliza.