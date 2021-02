Agricultor paulista recebeu 1,41% mais por sua produção em janeiro - ( Foto: Estadão )

Os produtores do Estado de São Paulo receberam em janeiro mais pelos seus produtos ante dezembro de 2020, informou o Instituto de Economia Agrícola (IEA-Apta), em nota. O Índice de Preços Recebidos pela Agropecuária Paulista (IqPR) encerrou o primeiro mês do ano com alta de 1,41%. Tanto os produtos vegetais quanto os animais tiveram reajustes positivos, com avanços, respectivamente, de 1,71% e 0,63%.

Em janeiro de 2020, 11 dos 18 produtos analisados pelo IEA subiram de preços, entre eles milho (+13,81%), trigo (+13,78%) e algodão (+10,27%). Os maiores recuos ocorreram com banana nanica (-25,86%), amendoim (-14,96%) e arroz (-10,87%).

No acumulado de 12 meses, o IqPR variou positivamente por nove meses seguidos, com porcentual acumulado de 36,01%, sendo que os produtos de origem animal subiram 44,42% e os de origem vegetal, 32,8%.

"Nesse período de análise, todos os produtos do levantamento tiveram reajustes. Banana nanica (116,56%), amendoim (106,59%) e soja (101,74%) foram culturas que apresentaram as maiores altas no campo paulista nos últimos 12 meses", cita o IEA-Apta.