Agesul trabalha para liberar tráfego na MS-228 após fogo destruir ponte

Em outubro de 2019 o fogo destruiu na região a ponte de 89 metros sobre a vazante do Areião - (Foto: Governo do Estado de Mato Grosso do Sul)

A Agesul(Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos) inicia nesta quinta-feira (6/8) a implantação de um desvio para retomar o tráfego na MS-228 (estrada-Parque), na altura do entroncamento da rodovia com a MS-432, em Corumbá, onde o fogo destruiu na quarta-feira uma ponte de madeira recentemente reformada pelo Governo do Estado.

A ponte de 70 metros, construída sobre uma vazante, fica situada próxima ao Morro Grande, no sentido Porto da Manga-Lampião Aceso. Técnicos da Agesul estiveram no local e não identificaram a origem o fogo, que se propagou rapidamente e consumiu a estrutura. Em outubro de 2019 o fogo destruiu na região a ponte de 89 metros sobre a vazante do Areião.

O regional da Agesul em Corumbá, Luiz Mário Anache, informou que um desvio construído anteriormente, usado para passagem de caminhões com cargas de resíduos de minério para a obra de cascalhamento da MS-228, será restaurado para a liberação do tráfego, o que deve ocorrer ainda nesta quinta-feira. A pecuária pantaneira e o turismo dependem da estrada.

Texto: Sílvio de Andrade - Subcom

Foto: Agesul