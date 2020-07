AES assina com BNDESPar contrato para aquisição de 18,5% do capital da AES Tietê

A AES, acionista controlador indireto da AES Tietê, assinou com o BNDESPar contrato para aquisição de 73.834.706 de units que eram do braço de participações do BNDES, ou 18,5% do capital social total da companhia. Com essa operação, a AES passará a deter, por meio de suas controladas, 42,9% da AES Tietê.

O valor não foi informado, mas pelo preço do fechamento de ontem, de R$ 15,26, sairia por R$ 1,12 bilhão.

Assim, o BNDESPar sai da empresa e do acordo de acionistas.

A AES também informou que no prazo de até seis meses a partir do fechamento da peração submeterá ao Conselho de Administração e aos demais acionistas proposta de migração para o segmento Novo Mercado da B3.

"Esta iniciativa beneficiará à Companhia e aos seus acionistas, tanto pela melhoria das práticas de governança exigidas pelo Regulamento do Novo Mercado, quanto pelo esperado aumento de liquidez de suas ações", diz comunicado.