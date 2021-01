Aeroportos de Campo Grande, Ponta Porã e Corumbá passam por estudo técnico para privatização

Aeroporto de Campo Grade - (Foto: Hanelise Brito/A Crítica)

Foi divulgado pelo Ministério de Infraestrutura nesta manhã (4) pelo Diário Oficial da União, diretrizes sobre a privatização de aeroportos de Campo Grande, Corumbá e Ponta Porã. Cada grupo poderá receber até R$ 21,9 milhões para compor o estudo técnico.

Além dos aeroportos de MS, os três grupos empresas que deverão apresentar estudos técnicos sobre a viabilidade da concessão dos aeroportos para a iniciativa privada. O projeto irá definir quais obras serão necessárias para ampliação dos aeroportos e como deve funcionar o modelo de concessão.

O prazo final para a elaboração e apresentação dos projetos é de 150 dias contados a partir de hoje, podendo ser prorrogado a critério do Ministério da Infraestrutura. As ações propostas pelas empresas devem usar como parâmetro a projeção de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro.

O Ministério da Infraestrutura vai selecionar projetos, levantamentos e estudos técnicos que subsidiem a modelagem das concessões para expansão, exploração e manutenção de 16 aeroportos, sendo os três de Mato Grosso do Sul. Todos esses aeroportos estão sob administração da Infraero – Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária.