Aegea vence leilão de PPP de esgotamento sanitário de Sanesul realizado na B3

O governador Reinaldo Azambuja, o secretário de Governo, Eduardo Riedel e o diretor-presidente da Sanesul, Walter Carneiro Júnior. - (Foto: Divulgação)

A Aegea terá a concessão dos serviços de saneamento do Mato Grosso do Sul pelo período de 30 anos. O nome da empresa vencedora foi divulgado na manhã de sexta-feira após leilão conduzido pela Bolsa de Valores brasileira (B3) e promovido pela Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul (Sanesul).

O novo parceiro privado da Sanesul terá que aplicar R$ 3,8 bilhões no saneamento básico do Estadol, entre investimento e operação. Cerca de 1,7 milhão de pessoas serão beneficiadas. A vencedora teve um deságio de 38,6% no esgotamento sanitário.

O resultado foi deferido em razão de propostas escritas onde a vencedora do leilão AEGEA Saneamento, representada pela corretora Ativa, entregou a proposta referida a R$ 1,36 por metro cúbico do esgotamento sanitário. Uma diferença significativa para o segundo colocado de 2,1% nos preços recolhidos. Durante os lances a viva-voz não houveram disputas.



O pregão teve início às 9h (horário de MS).

O governador de MS, Reinaldo Azambuja falou a respeito da importância do evento para o Estado. “Culminamos neste evento porque sabemos que abreviar o tempo levando o esgotamento sanitário que vamos sair de 46% para a universalização, isso é um ganho extraordinário para a população de MS”.

Foram aptas a participar do leilão os consórcios Avançar BR e Cosams; e as empresas Aegea e Iguá. A PPP prevê a universalização da coleta e tratamento do esgoto nas 68 cidades sul-mato-grossenses atendidas pela empresa de saneamento. Hoje, essa cobertura é de quase 50%.

O governador Reinaldo Azambuja, o diretor-presidente da Sanesul, Walter Carneiro Júnior; o secretário de Governo e Gestão Estratégica de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel; e a secretária de Parcerias Estratégicas do Estado, Eliane Detoni, participaram do leilão em São Paulo.