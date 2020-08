ACICG reúne parceiros para promover campanha de retomada da economia em setembro

contece do 1º a 13 de setembro a segunda edição da Semana do Brasil, uma campanha que une o poder público federal e a iniciativa privada para estimular a economia e gerar oportunidades para quem empreende e para quem consome - (Foto: Divulgação)

Acontece do 1º a 13 de setembro a segunda edição da Semana do Brasil, uma campanha que une o poder público federal e a iniciativa privada para estimular a economia e gerar oportunidades para quem empreende e para quem consome. A iniciativa, que é nacional, acontece no período em se comemora a Independência do Brasil, um mês de ausência de datas comerciais para movimentar o varejo.

Na expectativa de uma efetiva retomada da economia na capital, a Associação Comercial e Industrial de Campo Grande (ACICG) uniu-se ao Seac-MS, Setlog-MS, Sicoob Aliança, Sicredi, SHRBS-MS e aos shoppings Bosque dos Ipês e Norte Sul Plaza e lançaram o movimento Juntos por Campo Grande na Semana do Brasil.

“Sediamos a reunião de apresentação desse projeto aos empresários locais, e apoiamos esse movimento, porque vai ao encontro de nossa missão, que é representar, defender e oferecer serviços que fomentem o desenvolvimento do setor empresarial”, explica o presidente da ACICG, Renato Paniago.

A entidade orienta seus associados a participarem da campanha e criarem estratégias para oferecer preços promocionais, descontos exclusivos e ambientação diferenciada na loja física e na virtual. A adesão é facultativa e empresas e empreendedores de todos os tamanhos e setores podem fazer parte.

“A Semana do Brasil traz oportunidades para liquidações de estoques de inverno já que estamos perto do fim da estação. Fazer promoções para esses itens e em outros com pouca saída podem resultar em ganhos interessantes. O comércio pode aproveitar esse momento para gerar faturamento extra. A campanha traz um apelo para boas compras em um mês que não tínhamos datas comerciais,” complementa Paniago.

Para participar basta acessar o site participesemanabrasil.com.br/ e escolher, gratuitamente, a campanha que melhor se adequa a realidade do seu negócio. Para impulsionar o alcance da campanha, as entidades que compõem o movimento Juntos por Campo Grande na Semana do Brasil articularam junto às empresas de comunicação, pacotes especiais para mídia publicitária. Mais informações podem ser obtidas na Associação Comercial pelo telefone 3312-5000.