Ação da GameStop chega a ter negociações interrompidas em NY, por volatilidade

Ação da GameStop chega a ter negociações interrompidas em NY - ( Foto: Estadão )

A ação da GameStop teve negociações interrompidas no início do período da tarde desta segunda-feira em Nova York, diante da volatilidade do papel, mas voltava a ser negociada. A ação enfrenta dias de grandes movimentações nas últimas semanas, após ser alvo de uma aposta de queda de um fundo de hedge, à qual investidores pessoas físicas usuários da plataforma Reddit se contrapuseram.

Nesta segunda-feira, o papel recuava 23,99%, às 12h42 (de Brasília), após ter chegado a cair 25% há pouco.