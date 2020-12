Abertas inscrições para o curso de Educação Financeira para Jovens Mulheres Empreendedoras

Estão abertas as inscrições para o curso de “Educação Financeira para Mulheres Empreendedoras”, promovido pelo Conselho Nacional de Juventude (CONJUVE), que tem como objetivo capacitar e apoiar 50.000 jovens mulheres de todo o Brasil.

O curso é parte do Programa #ElaFazHistória, uma iniciativa da Aliança Empreendedora em parceria com o FaceBook e Tamo Junto, criado para ajudar jovens mulheres empreendedoras a adquirir habilidades digitais e de gestão financeira empresarial, para que possam entrar na economia digital e sustentar seus negócios neste período de grandes desafios.

“Atualmente, muitas mulheres foram obrigadas a empreender pela necessidade de ter outra fonte de renda ou de adquirir independência financeira, principalmente com o impacto da pandemia do coronavírus na economia. Dar mais oportunidades, espaço e ferramentas que fornecem suporte a essas mulheres é uma forma potente de mudar realidades e tornar a nossa sociedade mais resiliente e igualitária, incluindo produtiva e financeiramente as mulheres também na recuperação da nossa economia”, diz Ana Beatriz, conselheira Nacional de Juventude e presidente Comissão Especial de Inclusão Produtiva.

Os módulos de aprendizagem do curso foram criados em parceria com especialistas internacionais e em colaboração com uma grande rede de parceiros locais. Eles foram concebidos para ser um grupo de recursos interativos, que podem ser consultados em conjunto ou individualmente, de acordo com o tempo que a jovem empreendedora tiver disponível.

Para o subsecretário de Estado de Políticas Públicas para Juventude, Ian Leal, o momento de crise epidêmica fez com que as pessoas se reinventassem. “Ao longo desse ano tivemos muitas mudanças, seja na forma de estudo, de viver e de trabalho. Esse curso vem para auxiliar aquelas jovens mulheres que descobriram suas habilidades como empreendedoras e também para despertar esse empreendedorismo nas demais. Outra coisa que aprendemos nesse período foi que estar preparado para as adversidades é importante, e eu tenho certeza que essa capacitação gratuita vem para somar na vida das jovens sul-mato-grossenses”, afirma.

Segundo Ariany Leite, conselheira Nacional de Juventude no Eixo de Diversidade e Igualdade, “essa é mais uma importante parceria do Conselho Nacional da Juventude. O conteúdo é simples e objetivo, é de alto nível e o mais importante: é gratuito! Em tempos atípicos como o que estamos vivendo será necessário reinventar o lugar onde estamos e o espaço que ocupamos, para alcançar os objetivos e garantir nossa subsistência. Para nós, enquanto mulheres, nem sempre é fácil embarcar em novos desafios e ocupar espaços que predominantemente era e é assumido pelo homem. Com essa parceria reforçamos o compromisso do CONJUVE de promover o acesso e igualdade para todos.”

Ao finalizar o curso as jovens empreendedoras estarão prontas para planejar suas metas pessoais e do seu negócio, conhecer como fazer investimentos, avaliar resultados e focar no seu desenvolvimento de renda e no faturamento do seu negócio.