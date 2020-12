A partir de amanhã, shopping amplia horário dos domingos para compras natalinas

Shopping Campo Grande - (Foto: Divulgação)

Essa é uma época do ano em que a correria em busca de presentes de Natal é bem tradicional. Mas para evitar aglomerações, fazer compras com calma, de forma planejada e antecipada, o Shopping Campo Grande está ampliando o horário de funcionamento nos próximos domingos, dias 13 e 20. A abertura passará a ser às 10 horas e o fechamento às 22 horas.

Seja presencialmente ou on-line, a idéia é fazer que a escolha seja feita sempre pensando no cuidado com a saúde, evitando aglomerações. Se a opção for passear pelo Shopping, a segurança e o cuidado estão garantidos, já que há um rigoroso protocolo de higienização e prevenção implantado pela brMalls. O uso de máscara é indispensável e obrigatório.

Quem prefere reduzir ainda mais o tempo de ficar fora de casa, dá para comprar on-line. O consumidor pode entrar em contato diretamente com a loja, fazer o pedido e combinar com o vendedor em qual portaria quer receber o produto. E se o período de espera ultrapassar 15 minutos, o cliente que compra pelo drive-thru tem direito de abono do estacionamento de até 40 minutos.

E seja qual for a forma de escolher os presentes, a dica é aproveitar para participar da promoção "Muito Mais Natal". Ao todo, serão sorteadas 30 adegas Brastemp e outras 30 assinaturas da confraria Grand Cru, onde o sorteado receberá dois vinhos em casa durante 12 meses. Os sorteios acontecerão diariamente até o dia 26 de dezembro, às 17h30, na Praça Central do Shopping.

A cada R$ 400 em compras nas lojas participantes, o cliente terá direito a um cupom para concorrer. Quanto mais cupons, mais chances de ganhar. Basta fazer a troca das notas fiscais via aplicativo do Shopping ou então no balcão de trocas localizado em frente à Pernambucanas, no primeiro piso. E quem quiser ser solidário e ajudar na arrecadação de alimentos para serem doados ao programa Mesa Brasil Sesc, sai ganhando ainda mais. Isso porque ao realizar R$ 400 em compras e efetuar a troca dos comprovantes pelo cupom, doando mais 2kg de alimentos não-perecíveis (exceto sal), ganha mais um cupom para concorrer.

O regulamento completo pode ser acessado no site www.shoppingcampogrande.com.br. Dúvidas podem ser esclarecidas pelo SAC, por meio do telefone (67) 3389-8008 ou Whatsapp (67) 98147-0370