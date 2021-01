66 mil trabalhadores tiveram jornada reduzida ou contrato suspenso em MS

Mais de 66 mil trabalhadores de MS foram afetados pelo programa de preservação de empregos em 2020 - (Foto: Divulgação)

Em Mato Grosso do Sul, 66.512 trabalhadores tiveram contrato de trabalho suspenso ou jornada reduzida em 2020, conforme dados do Ministério da Economia. Eles fizeram parte do BEM (Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda) criado em razão da pandemia do coronavírus.

No total, foram 113.466 contratos celebrados. O número é maior, pois representa os acordos e suas prorrogações. Desses, 52.007 tiveram o contrato suspenso, que representa 45,8% do total beneficiado pelo programa. Outros 23.470 tiveram redução de 50% na jornada, que reflete também na redução salarial. Houve 21.489 trabalhadores que tiveram diminuição de 70% na jornada. Os que tiveram redução de apenas 25% da jornada somaram 14.998 pessoas e 1.502 funcionários de empresas aderiram ao contrato intermitente, quando recebe apenas quando é chamado para prestar serviço.

O período em que houve mais acordos foi nos primeiros dias de maio, de 1º a 9 daquele mês, quando foram celebrados 12.795 contratos. O número começou a cair a partir de setembro e, em dezembro, foram feitos apenas 1.341 acordos.