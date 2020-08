Quase 5 mil segurados do INSS em MS terão que fazer prova de vida por biometria facial

Cerca de 500 mil beneficiários serão contatados nos próximos dias e convidados a fazer o procedimento - (Foto: Gov.br/ Banco de imagens)

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) em parceria com o Departamento Nacional de Trânsito (Denatran) e do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) realizará durante os próximos dias a prova de vida por biometria facial, no Estado o número de beneficiários chega a quase 400 mil e cerca de 4,8 mil terão que fazer a prova.



A primeira etapa começou nesta quinta-feira (20), e os primeiros contatos com os segurados começam a ser realizados nos próximos dias, por meio de mensagens enviadas pelo Meu INSS, Central 135 e e-mail



A comprovação costuma ser feita na instituição bancária em que o segurado recebe seu benefício, com a apresentação de um documento de identificação com foto a um funcionário, mas por conta da pandemia os atendimentos estão suspensos desde março.



A prova de vida é obrigatória para os segurados, que recebem seu benefício por meio de conta corrente, conta poupança ou cartão magnético, a renovação é feita para evitar fraudes e pagamentos indevidos de benefícios.

Segundo o Diretor de Atendimento do INSS, Jobson Sales, destaca que com a nova sistemática, o segurado fará prova de vida na comodidade de sua casa, sem necessitar ir a uma agência bancária, e diz que a expectativa é que o projeto possa ser estendido a todos os segurados até o fim do ano.

Como funciona

A prova de vida digital será feita por reconhecimento facial, com o uso da câmera do celular do cidadão, por meio do aplicativo do Meu INSS e do aplicativo do Governo Digital (Meu gov.br) que vai indicar se, de fato, trata-se da pessoa cujo CPF foi informado no cadastramento do INSS.

Como se trata de um piloto, o ícone para a prova de vida digital estará disponível no aplicativo do Meu INSS apenas para os beneficiários selecionados e não para todos. Dessa forma, quem receber contato do INSS para participar do projeto terá acesso exclusivo ao serviço.

Com o uso do aplicativo do Governo Digital (Meu gov.br) o segurado enviará uma foto e será feito o reconhecimento facial por meio de:



1) prova de vivacidade

2) prova de identidade.



Após essas duas etapas, o aplicativo indica se aquela pessoa é de fato a pessoa do CPF informado no cadastramento.

A prova de vivacidade é efetuada da seguinte forma: o cidadão é orientado pelo aplicativo a centralizar o rosto, virar o rosto para a direita, fechar os olhos, sorrir, virar novamente o rosto e fazer a captura da biometria através de foto. Seguindo esses passos, é possível confirmar a vivacidade do cidadão.

A prova de identidade é efetuada da seguinte maneira: caso a biometria do cidadão a ser validada seja do TSE, será necessário informar o número do título de eleitor e, caso a biometria seja do Denatran, será necessária a Data de Emissão da Carteira de Habilitação.



É necessário que o beneficiário possua um smartphone com câmera frontal para que a biometria facial seja feita.