Delivery e faxina estão entre as áreas que mais receberam migrações de profissionais em MS

Os serviços de entrega tiveram aumento - (Foto: Fernando Frazão/ABrasil)

A crise da pandemia trouxe a necessidade de mudança para muitos, e vários profissionais precisaram migrar para outras oportunidades.

Conforme o levantamento do Sebrae/MS e Fecomércio/MS, 15% da população de Mato Grosso do Sul mudou de área profissional durante a pandemia e dentre os destaques estão, serviços de delivery (28%), limpeza/faxina (15%), vendas em geral (10%), vendas on-line (7%), confecção de máscaras (5%), refeições prontas (7%), supermercado (5%) e construção civil (4%), foram as de maior destaque.

Diante do cenário, as mesorregiões dos Pantanais e Sudoeste se do Estado se destacaram pelo maior nível de confiança na recuperação econômica e no controle do coronavírus. Pelo menos 59% da população de MS se disseram confiante e que tudo vai ficar bem, 28% estão confusos e com muitas dúvidas, 7% estão irritados e sem saber o que fazer e 6% em pânico com tantas notícias ruins em torno do assunto.

Em relação às crianças, 38% estão ansiosos, 30% irritados, 24% estão normais, 14% carentes, 9% tiveram alteração de humor e 6% estão emotivos ou outras características.