Workshop para professores vai ensinar como usar dança em sala de aula

Conectivo Corpomancia - (Foto: Vaca Azul)

Mesmo com a pandemia, é importante manter o corpo em movimento e o Conectivo Corpomancia idealizou a oficina O Corpo em Jogo para apresentar o jogo Corpomancia que é uma ferramenta para potencializar o aprendizado em ambiente escolar. Ela acontece nos meses de março e início de abril. A prioridade de inscrição é para educadores da Rede Municipal de ensino e pode ser feita através do site www.jogocorpomancia.com.br.

A intenção é aproximar a dança do universo escolar proporcionando o contato de professores e alunos com recursos lúdicos para a descoberta do movimento no corpo, que podem não somente servir como inspiração às aulas de arte/dança, mas também como recurso para as mais diversas áreas de conhecimento dentro do campo das artes e da educação.

A oficina O Corpo em Jogo será totalmente online e gratuita, com carga horária de 20 horas. Haverá duas turmas com limite de participantes, uma com aulas às quartas-feiras de março (dias 3, 10, 17, 24 e 31) e outra com aulas às quintas-feiras de março (dias 4, 11, 18 e 25) e primeira quinta-feira de abril (dia 1º). As aulas serão sempre a partir das 18h30.

“Nós vamos apresentar o jogo, mostrar como funciona, jogar e nos aprofundar nele, que é uma ferramenta com o propósito de potencializar o ensino dentro da sala de aula. Queremos descobrir juntos com os participantes os melhores caminhos para utilizá-lo, vai ser uma oficina de colaboração mútua”, reflete a artista da dança Paula Bueno, que também criou o jogo.

Apesar de ter um público-alvo, caso sobrem vagas, qualquer pessoa que tiver interesse pode participar. Além de Paula Bueno, as artistas da dança e integrantes do Conectivo Corpomancia, Franciella Cavalheri e Jackeline Mourão, ministrarão as aulas.

Ainda haverá uma roda de conversa presencial após a finalização do período online, no dia 3 de abril, das 14h às 18h, com a presença das artistas da dança para troca de experiência sobre o jogo e a sua aplicabilidade na escola. O encontro será na Casa de Ensaio e obedecerá às normas de biossegurança estabelecidas pela OMS (Organização Mundial de Saúde) em virtude da pandemia de Covid-19.

A Casa de Ensaio fica na rua Visconde de Taunay, 203 – esquina com Avenida Afonso Pena –, no bairro Amambaí.