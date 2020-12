Virada Cultural: Elba Ramalho e Gloria Groove são atrações do domingo

Elba Ramalho e Gloria Groove são atrações do domingo - (Foto:Agência Brasil/Secretaria Municipal SP)

Considerado um dos principais eventos de São Paulo, a Virada Cultural chega hoje (13) ao segundo e último dia, com diversas atrações. Este ano, em virtude da pandemia de covid-19, a organização decidiu realizar parte delas em formato online.

Para este domingo, está programado um show da drag queen Gloria Groove, uma das cantoras mais ouvidas da atualidade, que mistura pop, rap e trap em suas canções. A apresentação, que poderá ser conferida somente pela internet, começa às 16h30.

Conhecida pelo amplo repertório, que vai do baião ao frevo, a cantora paraibana Elba Ramalho também se apresenta neste domingo, às 18h. As músicas escolhidas irão homenagear Luiz Gonzaga, Jackson do Pandeiro e Dominguinhos.

A Casa de Cultura Brasilândia recebe a Batalha da Brasilândia, uma espécie de duelo entre rappers que se provocam através de rimas e que traz à tona debates relacionados à justiça social e à juventude. Assim como o show de Elba Ramalho e Gloria Groove, a apresentação poderá ser vista somente por transmissão online, com início às 15h30.

A organização do evento dá, ainda, continuidade ao projeto Matriarcas Quilombolas, exposição que faz uma crítica ao apagamento histórico de mulheres negras do Brasil. A sessão, a segunda do dia, será realizada às 15h.

A edição deste ano da Virada Cultural conta com mais de 400 atrações, entre atividades online e intervenções urbanas, abrangendo artes visuais, circo, dança, literatura, moda, música, performance e teatro.

No total, participam seis teatros, nove centros culturais, 18 casas de cultura e 22 bibliotecas. A programação completa pode ser conferida no site oficial do evento, onde também é possível acessar as transmissões dos eventos.