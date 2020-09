Vanusa segue entuba na UTI: 'quadro é grave, porém estável'

"Minha mãe está em estado grave por uma série de motivos, inclusive por estar entubada", disse o filho da cantora - (Foto: Nilton Fukuda / Estadão)

O quadro de saúde da cantora Vanusa é grave, porém estável, informou um novo boletim médico divulgado nesta quarta-feira, 23. Internada desde o dia 5 de setembro no Complexo Hospitalar dos Estivadores, em Santos, Vanusa se encontra na Unidade de Terapia Intensiva do hospital, com necessidade de ventilação mecânica.

"Minha mãe está em estado grave por uma série de motivos, inclusive por estar entubada", disse o filho da cantora, o empresário Rafa Vannucci, em comunicado para a imprensa. "Também por conta da idade e do histórico de doenças, os médicos me esclareceram que é impossível dizer que o quadro não é grave. Ela apresentou piora que foi determinada com a constatação de água no pulmão. Teve também alteração de pressão e tudo isso fez com que a entubassem para preservar as vias respiratórias. Agora, dependemos de uma reação dela."

Rafael relembra que a dependência em remédios, a bebida e a depressão causaram todo o transtorno na saúde de Vanusa. "Há 12 anos ela foi atingida por problemas com remédios, bebidas, depressão e dependência química. Tudo piorou há cerca de 5 anos quando ela foi afetada pela bactéria, a h pylori, contraída ao tomar água. Essa bactéria a fez emagrecer quase 40 quilos e isso agravou seu estado. Ficou muito debilitada e as medicações passaram a não fazer mais efeito".

Segundo Rafael, em todos esses anos, foram feitas várias tentativas para que Vanusa fosse tratada em casa, antes de optarem pelas internações. "Cerca de 8 ou 9 enfermeiras passaram por sua casa, mas ela não aceitava. Daí as internações diversas, em clínica de reabilitação, em casa de repouso, casa para idosos."

No comunicado, Rafael afirma que o diagnóstico do mal de Alzheimer não é certeiro. Segundo o empresário, os médicos explicaram que ela sofre de uma síndrome demencial, caracterizada por declínio cognitivo e com comprometimento das funções sociais e funcionais. Trata-se de um termo geral para doenças neurodegenerativas que afetam principalmente pessoas na terceira idade.

Em agosto, outra filha de Vanusa, a cantora Aretha Marcos, havia afirmado em uma entrevista à TV Record que a mãe estava com o mal de Alzheimer.