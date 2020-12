Uniderp FM e Fundação Manoel de Barros premiam Comper por ações sociais

O Comper recebeu no último dia 3 o Prêmio Uniderp FM, concedido pela emissora de rádio e a FMB (Fundação Manoel de Barros) para pessoas, empresas e instituições da capital - (Foto: Thiago Costa Fotografias)

O Comper recebeu no último dia 3 o Prêmio Uniderp FM, concedido pela emissora de rádio e a FMB (Fundação Manoel de Barros) para pessoas, empresas e instituições da capital. Pelas ações sociais desenvolvidas, em especial o Troco Solidário, a rede de supermercados foi representada, na ocasião, pela gerente de relacionamento Fernanda Bardauil, e por Anna Luiza Corbelino, coordenadora de Projetos Sociais do Grupo Pereira.

A premiação reconheceu pessoas, empresas, instituições, agências de comunicação e destaques do universo da beleza e empreendedorismo, celebrando ainda os 15 anos de trajetória da rádio. Pela pandemia do novo coronavírus, neste ano a premiação foi reduzida, contando apenas com a presença dos homenageados e obedecendo todas as medidas de prevenção e regras de biossegurança.

Anna Luiza Corbelino, coordenadora de Projetos Sociais do Grupo Pereira e a gerente de relacionamento Fernanda Bardauil (Foto: Thiago Costa Fotografias)

Conforme Marcos Henrique Marques, diretor da FMB, o prêmio nasceu para reconhecer e homenagear aqueles que acreditam no trabalho da fundação. “Criamos a premiação para homenagear nossos parceiros, pessoas, empresas e instituições que apoiam indiretamente e diretamente o transformar de vidas pelo entretenimento, assistência social, informação e que também se destacam pelos serviços que realizam em suas áreas de atuação”.

O Troco Solidário, criado em 2007, a partir de um projeto abraçado pelo setor de relacionamento e eventos do Comper de Campo Grande, e depois estendido à bandeira Fort Atacadista e às lojas Comper nos estados em que há empreendimentos do Grupo Pereira, consiste na doação de moedas pelos clientes, beneficiando bimestralmente duas entidades que prestam assistência social na cidade. Neste semestre foi inserido na proposta o projeto ‘Troco em Dobro’, que entrega o mesmo valor arrecadado pelo Troco Solidário a outra instituição.

Fernanda Bardauil e Marcos Henrique Marques, diretor da FMB (Foto: Thiago Costa Fotografias)

Como o Grupo Pereira possui lojas em Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Santa Catarina e Distrito Federal e todas aderem ao programa que convida clientes a arredondarem o seu troco no final de cada compra, por meio da soma de esforços de todas as praças, já foram doados mais de 11 milhões de reais a 365 instituições assistenciais, impactando e promovendo a melhoria da qualidade de vida de mais de 250 mil pessoas.

Fernanda Bardauil, que também coordena projetos sociais, como ‘Liga Antimosquito’ (combate à dengue), ‘Campanha do Agasalho’ (doação de agasalhos para instituições assistenciais), ‘Lenço Solidário’ (ação que visa arrecadar lenços para distribuição a pacientes com câncer), ‘Alimente a Esperança’ (doação de alimentos para garantir o natal de famílias carentes) e ‘De olho no óleo’ (arrecadação de óleo usado de cozinha para o descarte correto sem prejudicar o meio ambiente), destacou a importância dessas ações para a população. “O Comper tem várias bandeiras de atuação e projetos de sustentabilidade e assistência social são alguns deles. Essas iniciativas ajudam a conscientizar as pessoas para ajudar e transforma muitos sonhos em realidade”.

O prêmio – Pela categoria ´Ação Social´ foram premiados a Associação de Moradores do Conjunto Arnaldo Estevão Figueiredo II e o Sesc MS – Mesa Brasil; na categoria ´Ensino Aprendizagem´ o premiado foi o curso de Fisioterapia da Uniderp; pela categoria ´Apoio Social´ a rede de supermercados Comper e médica Lucylea Pompeu Muller Braga; na categoria ´Beleza´ a Clínica Hollywood, e pela categoria ´Empreendedorismo´, o restaurante Sabor em Ilhas.

Reconhecendo a criatividade de agências publicitárias da capital e apoiando socialmente instituições sociais que, por meio de suas ações, transformam vidas, neste ano o prêmio realizou o ´I Concurso Uniderp FM – Spot Social´. A agência Think Design Estratégico conquistou o primeiro lugar com um spot criado para a Pestalozzi. Além de troféu, os primeiros colocados foram contemplados com divulgação gratuita do spot social na rádio.