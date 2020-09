Turma da Mônica e ONU Brasil divulgam recomendações de proteção na pandemia - (Foto: ONU)

A Turma da Mônica e a Organização das Nações Unidas (ONU) lançam a campanha Verificado para combater a desinformação nesta pandemia do novo coronavírus. O objetivo é disseminar orientações e informações educativas sobre os cuidados que devem ser tomados para a proteção contra a covid-19.

A partir desta quinta-feira, 3, conteúdos ilustrativos da Mônica e seus amigos serão publicados em diversos canais de comunicação e nas redes sociais - Facebook, Twitter, Instagram e outras - da ONU Brasil e da Turma da Mônica.

A campanha Juntos Contra o Coronavírus, da Mauricio de Sousa Produções, mostra engajamento nesse tema desde o início da pandemia, com as histórias dos personagens infantis aliadas à colaboração e ao desenvolvimento de ações que podem, de alguma forma, trazer benefícios para todos os cidadãos.

Ilustrações como a do personagem Cascão lavando as mãos viralizaram nas redes sociais. De acordo com Mauricio de Sousa, a campanha Verificado é fundamental: "É mais uma necessária ação para a informação das crianças sobre os cuidados que devemos tomar diante desse vírus e que servirão para sempre daqui por diante. Nossa turminha não poderia ficar de fora de algo tão importante", enfatiza.

Com o mesmo propósito - o de ajudar a salvar vidas -, a ONU, que lançou o projeto para estampar os canais de comunicação com informações confiáveis, uniu-se à Turma da Mônica para aumentar a divulgação. "A internet é uma influência poderosa. É importante que a ONU permaneça como uma fonte de informações importantes e confiáveis por meio da campanha do Verificado", ressalta Kimberly Mann, diretora do Centro de Informação das Nações Unidas para o Brasil.