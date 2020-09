Tsurus feitos por servidores da Biblioteca Isaias Paim levam esperança a idosos do Asilo São João Bosco

Hoje a manhã foi de muita alegria para os funcionários da Biblioteca Pública Estadual Dr. Isaias Paim e de esperança para os internos do Asilo São João Bosco. A coordenadora da biblioteca, Eleuzina Crisanto de Lima, e a estagiária Daiane Marques Alfonso, estiveram no Asilo para entregar os mil tusurus confeccionados por elas e por voluntários para transmitir um pouco de esperança para os idosos neste tempo de pandemia.

Os funcionários da Biblioteca decidiram realizar este ato de amor e esperança devido ao fato de a Biblioteca estar está fechada, sem atendimento ao público, desde abril. Alguns funcionários confeccionaram os tsurus na biblioteca, outros ajudaram em suas casas, para não ocasionar aglomerações.

Os tsurus foram entregues para gestora pedagógica do Asilo, Elza Alencar, que esteve acompanhada da encarregada do setor de marketing, Joyce Zanni. Devido à pandemia, os funcionários da biblioteca não puderam entregar pessoalmente os tsurus aos idosos, este trabalho será feito pela própria Elza, que se encarregou de registrar este precioso momento e enviar posteriormente para os funcionários da biblioteca.

“Este gesto de carinho que a Biblioteca Isaias Paim está tendo com nossos idosos é muito importante. Neste momento, as únicas pessoas com as quais eles têm contato são os colaboradores do Asilo. A gente sempre fazia passeios, recebia muitos visitantes, mas com a pandemia não podemos mais sair nem receber ninguém. Eu vou reuni-los embaixo de uma árvore e nesta hora de entrega dos tsurus vou fazer a leitura da poesia que vem junto, para cada um. Os idosos que tem uma memória cognitiva preservada vão abrir o seu tsuru e fazer o seu pedido. Eu até imagino quais vão ser os pedidos! Eles vão pedir para passear”, diz Elza Alencar, sorrindo.

A coordenadora pedagógica do Asilo São João Bosco diz que psicólogos têm conversado com os internos a respeito da pandemia, para que eles fiquem um pouquinho mais calmos e compreendam este momento difícil. “Estes tsurus vão trazer alegria para eles, pois é uma forma de interação da sociedade com nossos idosos. Vocês vão ver a alegria deles quando receberem! É muito importante que a sociedade interaja com eles de alguma maneira”.

A coordenadora da Biblioteca, Eleuzina Crisanto, disse que escolheu o Asilo para entregar os tsurus porque os idosos são nossa história viva, e os tsurus representam longevidade e saúde. “Queremos que nossos idosos tenham vida longa e saúde. E com as poesias que entregamos junto com os origamis, eles vão se reportar a um tempo melhor que vai vir, porque a pandemia é passageira”.

Quem quiser interagir com os idosos do Asilo São João Bosco neste momento de pandemia, em que as visitas estão temporariamente canceladas, pode enviar mensagens para um idoso específico ou mensagens gerais por meio das redes sociais da instituição: @asilosaojoaobosco no Instagram, ou facebook.com/asilosaojoaobosco . As mensagens enviadas serão lidas para eles pelos funcionários do Asilo. Leve você também um pouco de esperança para os idosos, assim como fizeram os funcionários da

Biblioteca Isaias Paim!