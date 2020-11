"Tropa de Elite 2" é atração do Autocine deste domingo

Um bom programa para os fins de tarde de domingo é curtir as atrações do cinema drive-in. No Autocine deste domingo (22) será exibido o filme “Tropa de Elite 2: o inimigo agora é outro”. A sessão acontece às 18 horas e os ingressos gratuitos, mas limitados, devem ser retirados na Praça dos Imigrantes até sexta-feira, das 8h às 17 horas.

O evento é uma realização do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul por meio da Fundação de Cultura, Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, Prefeitura Municipal de Campo Grande (Sisep e Sectur) com o apoio do Serviço Social do Comercio de MS.

“Tropa de Elite 2: o inimigo agora é outro”, filme policial brasileiro de 2010, é dirigido por José Padilha, que também escreveu seu roteiro, com Braulio Mantovani e estrelado por Wagner Moura.

Os acontecimentos de Tropa de Elite 2 ocorrem oito anos após os do primeiro filme. Um dos seus focos é o amadurecimento do então Tenente-Coronel Nascimento, personagem de Wagner Moura, que tem que lidar com problemas com seu filho adolescente. O filme também mostra o crescimento do BOPE e conflitos entre os policiais e milícias do Rio de Janeiro.

Lançado no Brasil em 8 de outubro de 2010, o filme recebeu considerável atenção da mídia, críticas majoritariamente favoráveis e, em 7 de dezembro do mesmo ano, tornou-se o filme mais visto da história do cinema brasileiro, com 11 milhões de espectadores - marca que não era superada desde 1976, quando o filme Dona Flor e Seus Dois Maridos obteve 10,73 milhões.

Em 2011 foi indicado a 16 categorias do Grande Prêmio do Cinema Brasileiro vencendo em 9, incluindo a de melhor longa, melhor direção e a de melhor ator por Wagner Moura. Em 20 de setembro de 2011, foi escolhido para ser o candidato brasileiro a uma indicação para o Oscar de melhor filme estrangeiro.

Autocine

Foi criado em 1972 e funcionou durante 17 anos no mesmo local, ao lado do estádio Morenão. Inicialmente pertenceu à Rede Pedutti, responsável por escolher o os filmes exibidos e por contratar funcionários, O valor da entrada era revertido para a compra de livros da Biblioteca Central da UFMS. Ficou mais de 31 anos desativado e voltou as atividades em junho de 2020 com entrada franca devido a pandemia do Covid-19, como uma opção de entretenimento.- Foi criado em 1972 e funcionou durante 17 anos no mesmo local, ao lado do estádio Morenão. Inicialmente pertenceu à Rede Pedutti, responsável por escolher o os filmes exibidos e por contratar funcionários, O valor da entrada era revertido para a compra de livros da Biblioteca Central da UFMS. Ficou mais de 31 anos desativado e voltou as atividades em junho de 2020 com entrada franca devido a pandemia do Covid-19, como uma opção de entretenimento.

Serviço: Os ingressos são de graça, um por carro, mas limitados e devem ser retirados na Praça dos Imigrantes das 8h às 17h. A Praça está localizada na esquina da Rua Rui Barbosa com a Joaquim Murtinho. A UFMS fica situada na avenida Costa e Silva, s/n – bairro Universitário. Mais informações pelo telefone 4042-1313, ramal 4307.