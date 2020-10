Trabalhadores devem ficar atentos aos prazos para inscrição no auxilio emergencial cultural

Auxilio Emergencial Cultural - (Foto: Divulgação/Poder 360/Estadão)

Com o lançamento da nova plataforma online Mapa Cultural de MS, ferramenta que vai auxiliar o Estado tanto no cadastramento e distribuição dos recursos previstos na Lei Aldir Blanc de Emergência Cultural, os trabalhadores devem ficar atentos aos prazos previstos.

A diretora-presidente da FCMS, Mara Caseiro, alerta que o prazo final é 20 de outubro.

Com aporte de R$ 20 milhões, a previsão é de que a lei beneficie seis mil pessoas com renda básica emergencial (inciso I), além de fomento à cultura e auxílio para espaços culturais de R$ 3 a 10 mil por espaço (inciso III).

No site www.fundacaodecultura.ms.gov.br/leialdirblanc também é possível encontrar uma cartilha com informações detalhadas sobre a Lei, além do link para o cadastro de trabalhadores.