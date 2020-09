Thelma Assis, vencedora do "BBB 20", lança programa de entrevistas

Thelma Assis - (Foto: Instagram/@thelminha)

Thelma Assis, campeã da edição do Big Brother Brasil 20, lança um programa de entrevistas nesta terça-feira, 29, na internet. A influenciadora digital comandará o Triangulando, com transmissão ao vivo no canal dela no YouTube, a partir das 21h.

O objetivo é trazer convidados especiais, que falarão sobre suas experiências de vida e suas opiniões sobre diversos assuntos da atualidade. "Espero que o público goste e acompanhe esse novo projeto, que foi preparado com muito carinho", disse a ex-BBB.

No episódio de estreia, Thelminha irá conversar sobre desigualdade racial no Brasil com Djamila Ribeiro, Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso. "Em um país onde a cor da pele define quem é ferido e quem fere, será que realmente podemos falar de igualdade?", diz a legenda do vídeo no Instagram.