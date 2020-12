Termina neste domingo o Festival do Chamamé com o ritmo e em busca do reconhecimento da Unesco

4º Festival Cultural do Chamamé aconteceu de forma on-line - (Foto: Divulgação)

Presidente honorário e fundador Instituto Cultural Chamamé de MS, o diretor-presidente da TVE Cultura MS, jornalista Bosco Martins, foi um dos participantes do 4º Festival Cultural do Chamamé, que este ano aconteceu de forma virtual, devido à pandemia do novo coronavírus.

Em sua entrevista na live do apresentador Orivaldo Mengual, o jornalista revelou que a ideia do Festival além de divulgar, é colaborar para o Chamamé alcançar o reconhecimento mundial muito além do gênero musical, mas também como canto dança e reza junto a Unesco.

A votação para essa definição deve acontecer ainda este ano, na segunda quinzena de dezembro, quando haverá uma reunião virtual dos delegados da UNESCO, com 24 países dos membros Comitê Intergovernamental para a salvaguarda de patrimônio imaterial do Chamamé.

Participam da votação, ministros e secretários de Cultura de diversas províncias, para discutir o Chamamé como patrimônio imaterial da humanidade.

O presidente da TVE Cultura MS, lembrou que o chamamé em Mato Grosso do Sul, por determinação do governador Reinaldo Azambuja já é patrimônio imaterial do Estado, e também do Mercosul, sendo considerado pelos estudiosos como algo além do gênero musical. “O Chamame é canto, reza, forma de ser e estar ‘Ñade Reko’ em guarani. Por essas e outras razões a arte atinge o mundo e se populariza tão rapidamente. O sucesso do festival foi de tal importância que obteve mais de 60 mil acessos diários. Foram mais de 20 horas, cinco dias, entre quarta e domingo, com várias diversidades musicais de países da América do Sul, como Brasil, Argentina e Paraguai”, salientou Bosco.

Martins ainda fez questão de realçar que o evento foi transmitido on-line por conta da pandemia. Porém no próximo ano, com a provável chegada da vacina contra a Covid-19, deverá ser realizado de forma presencial. “Neste ano tivemos uma feita uma verdadeira onda de chamamé. A música, a dança que esse estilo regional representa faz bem para alma. E nada melhor nesse momento complicado que o mundo passa, onde devemos ficar em casa, podendo acompanhar através da TV, rádios e mídias sociais de diversas partes do Brasil e América e nos entreter de maneira saudável com esse estilo que se enraizou em nossos corações”, concluiu.

Para acompanhar a transmissão virtual deste último dia do Festival Cultural do Chamamé, veja abaixo a programação e como visualizar.

Como assistir:

TVE Cultura

Canal 4.1 – Campo Grande;

Canal 13.1 – Dourados;

Canal 45.1 – Chapadão do Sul;

Canal 15 – NET;

Parabólica Satélite Star One C 2 – 70W – Frequência 4.095 MHZ, Simbol Rate: 11.250 – Polarização Vertical – MUX: FERTEL HZZZ HD;

Portal da Educativa, www.chamamems.com, A Hora do Chamamé no Facebook, canal do YouTube: orivaldomengual e Instagram.

Programação deste domingo, 6 de dezembro de 2020:

5º DIA DO FESTIVAL – 06/12/2020 (DOMINGO)

15:30 – ABERTURA OFICIAL

– FAMILIA GUEDES – São Luiz Gonzaga/RS, Brasil

– RIVAIR, RIVAMAR & GRUPO DESPARRAMO – Campo Grande, MS, Brasil

– INSTITUCIONAL – Corrientes – capital, Argentina

– FER GAUTO – Ciudad de Luque, Paraguay

– BALLET LAS SIETE CORRIENTES – Corrientes Capital, Argentina

– INSTITUCIONAL – Empedrado/Província de Corrientes/Argentina

– GOVERNO MS – Isto é Mato grosso do Sul

– LUIZ ESPINOZA & VINICIUS PEREIRA – Campo Grande/MS, Brasil

– PAREJA NACIONAL DEL CHAMAMÉ – Corrientes – Capital, Argentina

– INSTITUCIONAL – ARTESANATO – Corrientes capital, Argentina

– LAS HERMANAS VERA – Corrientes – Capital, Argentina

– TERESITA VELLOSO – Asúncion, Paraguay

– INSTITUCIONAL – San Roque – Corrientes, Argentina

– CESAR FRETTE – San Roque Corrientes, Argentina

– BALLET FOLKLÓRICO TETÃGUA KYRE’Ý

– PARLAMENTO CULTURAL DO PARAGUAY – Asuncion, Paraguay

Direção Geral: Dr. Osvaldo Paredes e Professora Gladys de Paredes – Coreografías do Prof. Anibal Lezcano

– FUELLES CORRENTINOS – Corrientes capital, Argentina

– MARIO BOFFIL Y CHINGOLI BOFIL – Corrientes – capital, Argentina

– LOS DE IMAGUARÉ – Corrientes capital, Argentina

– BALLET DE LA MUNICIPALIDAD DE ASUNCIÓN – Asunción, Paraguay

19:50 – ENCERRAMENTO