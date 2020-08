Terceira edição da Mostra de Turismo começa amanhã promovendo as belezas da 'Cidade Morena'

Criada em 2018, a Mostra surgiu como um evento para apresentar as ações realizadas pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo junto ao trade e a sociedade civil - (Foto: Divulgação/Secretaria Municipal de Cultura e Turismo)

Começa amanhã (13) a 3ª Mostra de Turismo de Campo Grande, só que dessa vez em um formato inédito digital por meio de live no canal do Youtube da Sectur. O evento vai começar às 17h e vai abordar conteúdos relacionados a temática "O que a Cidade Morena tem".

Criada em 2018, a Mostra surgiu como um evento para apresentar as ações realizadas pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo junto ao trade e a sociedade civil. Com sucesso de público nos anos anteriores, a Mostra se firmou como um importante acontecimento do Turismo no município, fazendo parte do calendário alusivo as comemorações do aniversário da cidade.

Diante da atual circunstância em que se encontra a saúde e a economia mundial devido a pandemia, para que a sequência de sucesso desse evento não seja interrompida, a organização dessa Mostra, idealizou o evento em formato digital.

Convidados e autoridades discorrem sobre os quatro principais segmentos elencados no Plano Municipal de Turismo: gastronômico, rural, ecológico e rural. No evento online também será entregue o troféu Edson Contar ao empreendedor do segmento que mais se destacou no ano.

Nos intervalos da live o músico Gustavo Vargas apresenta show de repertório variado, que vai da MPB até o pop rock, reggae e forró. Quem assume o papel de apresentador da Mostra de Turismo é Nelson Henrique.

Para discorrer a respeito do Turismo Gastronômico, com o tema "Turismo e Gastronomia unindo sabores e prazeres" foram convidados a chef Dedê Cesco, da Associação dos Profissionais de Gastronomia de MS, e Alvira Apple, presidente da Associação da Feira Central e Turística de Campo Grande.

A segunda mesa de debate tem como convidados o Guiga David, do Art's Radicais, e Elijane Coelho, da Sopa de Pedra Ecoturismo. Com expertise no ramo, os dois analisam o tema "Vivendo além dos limites e se adequando ao novo mundo".

Já para a terceira mesa foram convidados o Diretor Presidente da Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul, Bruno Wendling, e o historiador e arquiteto João Santos, que discorrem a respeito do "Turismo Cultural: estratégias e tendências".

O Turismo rural é o que encerra as discussões da Mostra com o tema "De volta às origens, o novo normal". Quem debate o assunto é Elda Ávila, da Estância Alegria, e Luis Carlos, da Fazenda Piana.