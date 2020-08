Teatro para crianças no formato drive-in começa neste fim de semana em Campo Grande

Os espectadores poderão curtir a contação de história da Bolonhesa e sua Trupe em Pinóquio - (Foto: Ovo Filmes)

A diversão está de volta nos fins de semana em Campo Grande, só que dessa vez em formato diferente. Como forma de evitar a proliferação do coronavírus, o Bosque dos Ipês traz o Teatro Arena Bosque no formato em Drive-In. As apresentações gratuitas vão acontecer no estacionamento do shopping.

Elas serão nos domingos 23 e 30 de agosto com três sessões diárias, às 16h, 17h e 18h. Os espectadores poderão curtir a contação de história da Bolonhesa e sua Trupe em Pinóquio.

A peça teatral conta a história de Bolonhesa e sua Trupe que foram convidados para fazer sua releitura de"Pinóquio" de Carlo Colodi. O ponto é: eles não tem um boneco de madeira. Será que eles vão conseguir? Eis que surge a Fada da Máscara Azul e tudo se resolve como num passe de mágica. Munido de álcool-gel, Bolonhesa, segue se aventurando com seus amigos. Sempre com uma história diferente.

Tudo vai poder ser assistindo de dentro do carro

Criado em 2015, o Arena Bosque já contou com apresentações variadas a cada mês, porém, devido às medidas de biossegurança, suas atividades foram suspensas e agora retornam no modelo drive-in com toda segurança necessária para garantir a animação da criançada. O projeto Arena Bosque tem como objetivo proporcionar entretenimento e cultura de forma gratuita, e se prepara para receber 100 vagas de veículos por apresentação e 300 pessoas.

Serviço

Arena Bosque Drive-In

Quando: 23 e 30 de agosto

Horário: 16h, 17h e 18h

Local: Shopping Bosque dos Ipês - Setor "C" do estacionamento

Para garantir seu ingresso basta chegar com 30 minutos de antecedência a cada sessão na data do evento, o local onde cada carro ficará estacionado será determinado pela ordem de chegada.