Taylor Swift anuncia novo álbum: 'despejei todos meus sonhos medos e reflexões'

Uma notícia surpreendeu os fãs de Taylor Swift nesta quinta-feira, 23. A cantora anunciou que irá lançar Folklore, oitavo álbum de estúdio da carreira. "Despejei todos os meus caprichos, sonhos, medos e reflexões", declarou a cantora no perfil oficial dela no Twitter.

Taylor Switf gravou o disco inteiro enquanto estava em quarentena durante a pandemia do novo coronavírus. "A maioria das coisas que planejei para o verão não finalizei, mas há algo que não planejei e aconteceu. E essa coisa é o meu 8º álbum de estúdio, Folklore. Surpresa: hoje à noite, lançarei todo o meu novo álbum", comemorou.

As fotos do novo trabalho foram registradas por Beth Garrabrant. A cantora disse que, de certa forma, o isolamento social serviu como inspiração para o disco. "Antes deste ano, provavelmente pensaria demais em quando lançar essa música no momento 'perfeito', mas os momentos em que vivemos continuam me lembrando que nada é garantido. Meu instinto está me dizendo que, se você faz algo que ama, deve mostrá-lo ao mundo. Esse é o lado da incerteza com o qual consigo entrar", escreveu Taylor.