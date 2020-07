Sthefany Brito reflete sobre relação com o marido durante a gestação

Em publicação no Instagram, Sthefany compartilhou com os seguidores uma reflexão que fez sobre como enxerga a relação de Igor com o bebê. - (Foto: Instagram/@sthefanybrito)

Sthefany Brito usou as redes sociais para fazer uma reflexão sobre o relacionamento com o marido, Igor Raschkovsky, durante a gestação. O casal está a espera do primeiro filho, que deve se chamar Antonio Enrico. Em abril, depois de um tempo separados, os dois decidiram reatar o casamento.

"A melhor foto que temos! Tentativa número 348. Embaçados, meio caindo, e todos agarrados! Nós!", escreveu a atriz na legenda da foto. O casal havia se separado em outubro do ano passado, após pouco mais de um ano de união formal.

Em publicação no Instagram, Sthefany compartilhou com os seguidores uma reflexão que fez sobre como enxerga a relação de Igor com o bebê. "Hoje, te olhando chegar do escritório exausto, abrir um sorrisão e beijar minha barriga, brincar com os cachorros com tanta empolgação (não sei quem se diverte mais), levar eles pra passear (mesmo garoando porque você sabe que eles ficam te esperando!), eu fico imaginando você com o Enrico e me emociono e quietinha, agradeço a Deus! Obrigada por toda nossa troca, nossas conversas, por me ouvir quando me bate uma angústia se eu vou saber dar 'conta', por cuidar de mim! Obrigada por lutar sempre pela gente, pela nossa família, pelos nossos meninos! A gente te ama papai", declarou.

A atriz também está compartilhando com os internautas, no Instagram, os momentos que está passando na gestação.