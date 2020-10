Sonho de comunidade católica de se tornar paróquia acontece no próximo dia 11 na Capital

O templo que está sendo construído será um dos mais belos da Capital - (Foto: Arquivo/Divulgação)

De um sonho acalentado por um grupo de fiéis católicos que participavam de um terço do Carandá Bosque e um chamamento de Deus para uma obra grandiosa, será inaugurada no dia 11 de outubro a Paróquia Imaculado Coração de Maria. Uma história que começou há mais de 20 anos, a partir da vontade um grupo de nove pessoas.

Quem conta emocionada esta história de fé é Zélia Aparecido Delfino Corrêa, uma das fundadoras da comunidade. A idéia, conforme ela, veio de um sonho de um grupo de terço do Carandá, que era ter uma igreja no bairro. “A gente se reunia toda semana num local alugado e aí falamos com o padre da Igreja Sagrado Coração de Jesus da nossa vontade em ter uma comunidade. Em fevereiro de 2001 tivemos uma reunião e o padre Paulo Vital ficou interessado na idéia. Na reunião foram 30 pessoas, e quando o padre falou quem queria colaborar 9 pessoas levantaram as mãos”, relembra.

E foram estas mãos que semearam a obra, conta Zélia. Segundo ela, a partir daí cada um ficou encarregado de tomar conta de um setor para fundar a comunidade. “Uns conseguiram salão, outros panfletos. A gente saia de casa em casa colocando os panfletos nas caixas de correspondência,, ai tinha grupo de canto liturgia que organizava. Então no dia 22 de abril de 2001 tivemos a primeira missa na comunidade”, destaca.

Uma história que começou há mais de 20 anos, a partir da vontade um grupo de nove pessoas - (Foto: Arquivo pessoal)

Começo difícil

O começo não foi fácil. Zélia afirma que a missa acontecia no salão redondo de vidro alugado no bairro. As imagens e matérias da missa vinham todos emprestados da paróquia Sagrado Coração de Jesus. “A gente levava as cadeiras para sentar. No início foram apenas 10 pessoas da comunidade. Mas este grupo foi crescendo colaborando e um dia isso fizemos uma carreata até o terreno que depois compramos e depois fizemos o salão e hoje está sendo erguida a obra da igreja.

“Estes foram primeiros sins. Eu me emociono de lembrar e graças as estes sins que estamos construindo a comunidade. Temo aqui muitas pessoas de coração generoso e graças a estes corações estamos conseguindo e vamos passar a ser paróquia”, aponta

O sonho de se tornar uma paróquia é antiga - (Foto: Arquivo pessoal)

Evento

O padre que comanda hoje a comunidade Carlos Alberto Pereira, enfatiza que futura paróquia Imaculado Coração de Maria será criada em 11 de outubro. “A comunidade que já existe há mais de 20 anos no Carandá e pouco a pouco foi crescendo até se tornar um corpo”, frisou.

Ele explica que ela foi iniciada com a construção de um salão paroquial e depois com arrecadação de fundos, a comunidade comprou o terreno em 60 prestações e ali começaram a construir a futura igreja. “Hoje nossa obra está a todo vapor em 2 a 3 a anos inaugurar este novo templo católico na região de Campo Grande. Mas agora no dia 11 juntamente com outros padres arcebispo de Campo Grande, autoridades civis e militares, dar grande passo que hoje já se formou nova paróquia da arquidiocese de Campo Grande”, afirmou.

O templo que está sendo construído será um dos mais belos da Capital. Uma da obreiras, literalmente é a artista plástica Ana Ruas. Dentro da nova igreja ela pintou o sagrado Coração de Maria.

Sagrado Coração de Maria que vai adornar o novo templo, está sendo pintado pela artista plástica, Ana Ruas - (Foto: Divulgação)