Sinal aberto

Fábio Porchat - (Foto: Iara Morselli/Estadão)

Depois do sucesso em canal fechado, agora será a vez do programa Que História É Essa, Porchat? chegar à tela da Globo. Será a partir do dia 15 de outubro, logo após o The Voice Brasil, que o público poderá se divertir com os convidados e a plateia, que contam as mais loucas histórias vividas por eles.

Estarão no ar os episódios da primeira temporada, que tem apresentação do humorista Fábio Porchat e contará com nomes como Claudia Raia, Regina Casé, Ivete Sangalo, Fátima Bernardes, Chay Suede, Deborah Secco, Tadeu Schmidt e Cauã Reymond.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.