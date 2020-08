Simpósio visa capacitar e reciclar servidores que trabalham com o Patrimônio Cultural

Simpósio estadual x seminário municipal - (Foto: PMCG/DIVULGAÇÃO)

A Prefeitura Municipal de Campo Grande por meio de sua Secretaria Municipal de Cultura e Turismo e em parceria com a Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS), realiza de 17 a 21 de agosto o “X Simpósio Estadual de Educação Patrimonial e IV Seminário Municipal de Patrimônio Cultural”. O evento este ano será realizado online, com lives das palestras transmitidas pelas redes sociais da Fundação de Cultura, devido aos cuidados de isolamento necessários para evitar o contágio do Covid-19.

Com o tema “Patrimônio Cultural e Gestão nas Cidades: Teoria e Prática em Campo Grande e no MS”, o evento tem o intuito capacitar gestores, pesquisadores e profissionais da área.

Este ano o simpósio está direcionado com foco para os bens arquitetônicos materiais imóveis e sobre como intervir nesses bens, qual a legislação pertinente, que é de importância para professores e profissionais da área.

Além das palestras online, será oferecido o curso Gestão do Patrimônio Cultural Edificado, com o arquiteto da Sectur, Fernando Batiston. O curso vai tratar sobre conceitos do patrimônio cultural com ênfase nos edifícios arquitetônicos de Campo Grande. Vai abordar a legislação municipal pertinente sobre o patrimônio, como tombamento, preservação, como o proprietário ou inquilino pode reformar ou pintar imóveis edificados, como ser capaz de identificar os estilos arquitetônicos da arquitetura campo-grandense, como uma aula de história sobre a configuração urbanística arquitetônica da Capital. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo link: bit.ly/SimpósioPatrimônio2020 .

O Seminário tem o apoio da Unigran, Uniderp, UCDB, UFMS e Facsul. Todo o evento será transmitido também na Linguagem Brasileira de Sinais – Libras.