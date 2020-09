Simaria, da dupla com Simone, anuncia que está curada do novo coronavírus - (Foto: Instagram)

Abraçar os filhos. Era disso que Simaria sentia mais falta durante o tempo que teve de cumprir quarentena por causa do novo coronavírus. Ela teve diagnóstico positivo para covid-19 no último dia 21 de agosto e, nesta terça-feira, 9, anunciou que estava curada.

"Que alegria estar aqui, dividindo com vocês essa notícia: Estou curada. Gratidão pelas orações, por todo amor, pela vida! Mais uma etapa concluída com serenidade e, principalmente, muito amor. Obrigada por todas as mensagens lindas que recebi nos últimos dias. Não consigo mensurar em palavras todo o carinho e força que recebi da minha família, amigos e todos os meus fãs", escreveu Simaria nas redes sociais.

No perfil oficial dela no Instagram, a cantora, que faz dupla com a irmã Simone, também desabafou sobre o quanto sofreu ao ficar distante dos filhos por todo esse tempo e publicou um vídeo no qual aparece abraçando os pequeninos pela primeira vez. "Muito amor transbordando na sua timeline", escreveu na legenda da imagem.