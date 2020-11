Shows de rock são atrações do Som da Concha neste fim de semana

A banda Misbehaviour - (Foto: Suany)

Para quem gosta de rock, o projeto Som da Concha apresenta nesse sábado (14), às 18h, o show “Noite de Terror” com a banda Pata de Cachorro e às 19h, é a vez da banda da cidade de dourados Misbehaviour com o show “Will Kill my Monster”, já no domingo (15), devido às eleições municipais as apresentações foram prorrogadas para o dia 28 de novembro. Toda a programação será exibida pelo YouTube.

O show “Noite de Terror” da banda Pata de Cachorro é uma experiência musical tendo como tema o folclore, lendas brasileiras e fantasias sendo tocadas dentro da vertente punk horror de forma enérgica. Para a performance cada integrante da banda assume um pseudônimo, com um nome e uma caracterização visual diferente.

Já o show “Will Kill my Monster” da banda Misbehaviour traz o bom e velho heavy metal, apresentando ao público suas músicas autorais do álbum “This World Will Disapper” (2016) lançado pela Radar Records. Além dos clássicos como Age of Zombies, Play the Game e Fantasy, também tocará seu último single lançado “Marley”, também pela mesma gravadora. Single este que ganhou o prêmio de melhor clipe pela 7ª Mostra Audiovisual de Dourados. Com guitarras pesadas e músicas envolventes, provará ao público que Mato Grosso do Sul é também berço do rock‘n roll.

A banda Misbehaviour de Dourados está no cenário musical desde 1997, sempre trazendo mensagem em suas letras como combate ao preconceito, depressão, entre outros males que atingem a sociedade. Com influências no rock e metal clássicos dos anos 80 e 90, como Iron Maiden, Black Sabbath, Deep Purple, Led Zeppelin entre outras grandes bandas da época. Atualmente a banda é formada por Gilson Buzzio (vocal e guitarra), Nairon Martins (Guitarrista), Pablo Leite (Baixista), Guilherme Queiroz (Tecladista) e Johny Carlos (Baterista).

Serviço

Som da Concha - Lives

Data: 14 e 15 de novembro

Horário: A partir das 18h

Onde: No YouTube